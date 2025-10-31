MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 19χρονος έκρυβε μετανάστες σε Airbnb στο κέντρο

THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν οι Αρχές, ο οποίος διευκόλυνε την παραμονή στη χώρα παράτυπων μεταναστών.

Πρόκειται για 19χρονο αλλοδαπό, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διευκόλυνση είσοδο υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα και για εγκληματική ομάδα.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε μεσημβρινές ώρες χθες (30-10-2025) σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της πόλης, διαπιστώθηκε ότι ο 19χρονος παρείχε κατάλυμα σε πέντε αλλοδαπούς, οι οποίοι δε διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι παράτυποι αλλοδαποί εισήλθαν τις προηγούμενες ημέρες παράνομα στη χώρα από την περιοχή του Έβρου, έχοντας καταβάλει χρηματικό ποσό σε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Airbnb Θεσσαλονίκη Παράνομοι Μετανάστες

