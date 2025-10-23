Θεσσαλονίκη: 18χρονος και 19χρονη έκρυβαν στο σπίτι τους όπλο και χασίς

Δυο νεαρά άτομα, ένας 18χρονος και μια 19χρονη, συνελήφθησαν σε περιοχή του Δενδροποτάμου, στη Θεσσαλονίκη.

Τα νεαρά άτομα συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στην οικία τους στο Δενδροπόταμο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοσχέδια συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 56 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 716,30 ευρώ και ένα μονόκαννο με αποξασμένο τον αριθμό κάννης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.