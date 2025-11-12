MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 17χρονη επιτέθηκε και τραυμάτισε οδηγό ταξί για να τον ληστέψει

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνελήφθη μια 17χρονη χθες τα ξημερώματα μετά από επίθεση σε οδηγό ταξί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης 17χρονη, ελληνικής καταγωγής, η οποία χθες τα ξημερώματα εισήλθε με έτερο άτομο σε ΤΑΞΙ στο κέντρο της πόλης και κατά την άφιξή τους στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, επιτέθηκαν στον οδηγό τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, 2 κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου.

