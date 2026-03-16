Θεσσαλονίκη: 17χρονη δέχτηκε σεξουαλική παρενόχληση έξω από τουαλέτες
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν στη σύλληψη ενός 24χρονου άνδρα για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 24χρονος έβγαινε από τις ανδρικές τουαλέτες ενώ μία 17χρονη από τις γυναικείες, στην περιοχή του Ευόσμου. Τότε ο άνδρας άρχισε να χαϊδεύει επιδεικτικά τα γεννητικά του όργανα μπροστά της.
Ο συλληφθείς, με τις δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.