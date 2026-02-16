Θεσσαλονίκη: 16χρονοι Ρομά άρπαξαν ασημένιο σταυρό από 10χρονο

Ληστεία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης.

Δύο 16χρονοι Ρομά με την απειλή χρήσης βίας άρπαξαν από 10χρονο ένα ασημένιο σταυρό με αλυσίδα, ένα ρολόι χειρός και ένα μπουφάν.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.