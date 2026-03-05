Θεσσαλονίκη: 16 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε οικισμό των Διαβατών

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμό των Διαβατών στη Θεσσαλονίκη για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες χθες (04-03-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Αστυνομίας, Αλλοδαπών, Τροχαίας, Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• (93) άτομα και

• (62) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:

• Βεβαιώθηκαν (16) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και

• Ακινητοποιήθηκαν (14) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.