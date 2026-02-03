MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 15 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ σε οικισμό των Διαβατών

THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές ώρες χθες (02-02-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Διαβατών.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή προσωπικού των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης, έλεγξαν συνολικά:

• (77) άτομα και
• (59) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
• Βεβαιώθηκαν (15) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και
• Ακινητοποιήθηκαν (13) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

