Θεσσαλονίκη: 14χρονοι και 15χρονος πήγαν στην Αστυνομία μαζί με τους κηδεμόνες τους και ομολόγησαν ότι είχαν κλέψει αυτοκίνητο!

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για κλοπή οχήματος που πραγματοποίησαν το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Οι νεαροί λίγες ώρες αργότερα παρουσιάστηκαν ενώπιον της Αστυνομίας αυτοβούλως, μαζί με τους κηδεμόνες τους, και ομολόγησαν την πράξη τους!

Συγκεκριμένα, οι τρεις ανήλικοι -δυο 14χρονοι και ένας 15χρονος- παρουσιάστηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας μαζί με τους κηδεμόνες τους το βράδυ της περασμένης Τρίτης και εκεί παραδέχθηκαν ότι το απόγευμα της ίδιας μέρας ενήργησαν από κοινού και έκλεψαν ένα αυτοκίνητο από την περιοχή της Τούμπας.

Το όχημα είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς του Α.Τ. Πυλαίας – Χορτιάτη λίγο μετά την κλοπή του και αποδόθηκε στην νόμιμη κάτοχό του.

Σε βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

