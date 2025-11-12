MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 148 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα 27/10/2025 – 9/11/2025 πραγματοποιήθηκαν 33.999 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.664 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 101 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 375 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.857 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 111 διανομείς), 317 επιβάτες δίκυκλων, 424 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 4 οδηγούς οχήματος ATV («γουρούνα»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

• 1.352 στην Αττική,
• 260 στα Ιόνια Νησιά,
• 215 στην Κρήτη,
• 215 στη Δυτική Ελλάδα,
• 174 στη Θεσσαλία,
• 171 στο Νότιο Αιγαίο,
148 στη Θεσσαλονίκη,
• 146 στην Πελοπόννησο,
• 86 στη Στερεά Ελλάδα,
• 86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
• 82 στην Κεντρική Μακεδονία,
• 78 στην Ήπειρο,
• 19 στο Βόρειο Αιγαίο και
• 7 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).
• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Πόσο νερό είναι αρκετό για υγιή νεφρά και επίπεδα ουρικού οξέος

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Η απρόσμενη ατάκα του Κώστα Τσουρού στον “αέρα” της εκπομπής “Το’Χουμε!”: Είστε και οι 4 εδώ, καλά πάμε

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Αντώνης Κανάκης on air για τα γενέθλια του γιου του: “Σ’ αγαπώ όσο δεν μπορείς να φανταστείς”

ΥΓΕΙΑ 15 ώρες πριν

Στα Ψαρά ο Άδωνις Γεωργιάδης – Χτίζεται Κέντρο Υγείας και κατοικίες για το ιατρικό προσωπικό

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών σήμερα και αύριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Σδούκου: Οι πληρωμές προς τους αγρότες θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό