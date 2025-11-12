Θεσσαλονίκη: 148 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα 27/10/2025 – 9/11/2025 πραγματοποιήθηκαν 33.999 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.664 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 101 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 375 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.857 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 111 διανομείς), 317 επιβάτες δίκυκλων, 424 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και 4 οδηγούς οχήματος ATV («γουρούνα»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

• 1.352 στην Αττική,

• 260 στα Ιόνια Νησιά,

• 215 στην Κρήτη,

• 215 στη Δυτική Ελλάδα,

• 174 στη Θεσσαλία,

• 171 στο Νότιο Αιγαίο,

• 148 στη Θεσσαλονίκη,

• 146 στην Πελοπόννησο,

• 86 στη Στερεά Ελλάδα,

• 86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

• 82 στην Κεντρική Μακεδονία,

• 78 στην Ήπειρο,

• 19 στο Βόρειο Αιγαίο και

• 7 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.