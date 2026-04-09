MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: 14 “καμπάνες” για παραβάσεις του ΚΟΚ σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε οικισμό στα όρια των δήμων Θέρμης-Θερμαϊκού

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε οικισμό στα όρια των Δήμων Θέρμης και Θερμαϊκού για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ελέχθηκαν 74 άτομα και 62 οχήματα, διαπιστώθηκαν 14 παραβάσεις του ΚΟΚ βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και ακινητοποιήθηκαν 13 οχήματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

Στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης για την πρόληψη – αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εδραίωση αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, πρωινές έως μεσημβρινές ώρες χθες (08-04-2026), πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό που βρίσκεται στα όρια των Δήμων Θέρμης και Θερμαικού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους της ίδιας Διεύθυνσης και των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης, Τροχαίας, Αλλοδαπών και Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης έλεγξαν συνολικά:

• (74) άτομα και
• (62) οχήματα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
• Διαπιστώθηκαν (14) παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.
• Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
• Ακινητοποιήθηκαν (13) οχήματα.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές του Νομού.

Θεσσαλονίκη

