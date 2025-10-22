Θεσσαλονίκη: 108 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

Συνεχίστηκαν για 16η εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, κατά τη δέκατη έκτη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (13/10/2025-19/10/2025) πραγματοποιήθηκαν -20.027- έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν -1.577- παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες -67- σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και -197- παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι -1.282- αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους -67- διανομείς), 191 επιβάτες δίκυκλων, 293 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και έναν οδηγό οχήματος ATV («γουρούνα»).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

• 653 στην Αττική,

• 165 στην Κρήτη,

• 155 στα Ιόνια Νησιά,

• 120 στο Νότιο Αιγαίο,

• 114 στην Πελοπόννησο,

• 108 στη Θεσσαλονίκη,

• 107 στη Δυτική Ελλάδα,

• 105 στη Θεσσαλία,

• 80 στην Κεντρική Μακεδονία,

• 59 στη Στερεά Ελλάδα,

• 42 στην Ήπειρο,

• 38 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

• 24 στο Βόρειο Αιγαίο και

• 4 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.