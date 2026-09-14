Θάνατος Μαζωνάκη: Στο “μικροσκόπιο” και δεύτερο ιατρείο των γιατρών μαζί με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων αρχών μπαίνει και δεύτερο ιατρείο των δύο γιατρών στο Κολωνάκι, ενώ παράλληλα εξετάζεται η σύνδεσή τους με εταιρεία εισαγωγής ιατρικών μηχανημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, το ζεύγος των γιατρών φέρεται να βρίσκεται πίσω από εταιρεία που εισάγει ιατρικά μηχανήματα, ενώ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο γιατροί φέρονται να είχαν δραστηριότητα και πέραν της παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και δεύτερος χώρος στο Κολωνάκι, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, ο οποίος συνδέεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εκεί βρίσκεται η έδρα της εταιρείας που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Όπως μεταδόθηκε, διαχειρίστρια της εταιρείας εμφανίζεται συγγενικό πρόσωπο του γιατρού, ενώ μέχρι και την ημέρα του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο κουδούνι της εταιρείας αναγραφόταν το όνομα του γιατρού. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στη συνέχεια το όνομα αφαιρέθηκε.

«Το μηχάνημα βρίσκεται εκεί παρανόμως και παρατύπως»

Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Πολυτίμη Λεονάρδου, έθεσε στο επίκεντρο και τη νομιμότητα της παρουσίας συγκεκριμένου ιατρικού μηχανήματος.

Όπως ανέφερε, «το μηχάνημα βρίσκεται εκεί παρανόμως και παρατύπως», εγείροντας ερωτήματα για το καθεστώς υπό το οποίο λειτουργούσε ο συγκεκριμένος εξοπλισμός στο ιατρείο.

Στο επίκεντρο και η πλασμαφαίρεση

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο έχει μπει η διενέργεια πλασμαφαίρεσης στο συγκεκριμένο ιατρείο.

Μία γυναίκα που είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στον συγκεκριμένο χώρο χρειάστηκε, σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό της, να νοσηλευθεί περίπου έναν χρόνο πριν σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, καθώς παρουσίασε επιπλοκές.

Ο διευθυντής Νεφρολογικού Κέντρου και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, Χρήστος Ιατρού, ανέφερε στο EΡΤnews ότι πληροφορήθηκε για το συγκεκριμένο ιατρείο μέσω ασθενούς που είχε νοσηλευθεί.

Όπως είπε, η γυναίκα ερχόταν από την Κύπρο για τη συγκεκριμένη θεραπεία και, σύμφωνα με όσα του είχε αναφέρει ο πατέρας της, είχε καταβάλει σημαντικό χρηματικό ποσό.

Γεωργιάδης: Επανασχεδιασμός των ελέγχων στα ιατρεία

Την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχων στα ιατρεία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι υπάρχουν κενά στο υφιστάμενο σύστημα ελέγχων και ανέφερε ότι εξετάζεται η αναμόρφωσή του, ώστε οι πολίτες να μπορούν να γνωρίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια ποιες υπηρεσίες επιτρέπεται να παρέχει κάθε ιατρείο.

Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε την εξέταση της δυνατότητας να υπάρχει QR code στην είσοδο όλων των ιατρείων, μέσω του οποίου ο πολίτης θα μπορεί να πληροφορείται για ποιες πράξεις και υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένος ο συγκεκριμένος χώρος.

«Όλα τα ιατρεία να έχουν QR code αναρτημένο και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Ο ΙΣΑ ζητά την άρση του δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος για τους δύο γιατρούς

Την ίδια ώρα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει ζητήσει από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο την άρση του δικαιώματος άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος από τους δύο γιατρούς.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει και το δεύτερο ιατρείο στο Κολωνάκι, η παρουσία και χρήση των ιατρικών μηχανημάτων, καθώς και η εταιρεία εισαγωγής ιατρικού εξοπλισμού που φέρεται να συνδέεται με το ζεύγος των γιατρών, να αποτελούν πλέον βασικά σημεία της έρευνας.