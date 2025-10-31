MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στον Κολωνό – ΙΧ προσέκρουσε σε τέσσερα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κολωνό, όταν οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου για άγνωστό μέχρι στιγμής λόγο, προσέκρουσε σε ακινητοποιημένο αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Λένορμαν με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει το ertnews.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισού, όπου τέσσερα οχήματα περίμεναν σε φωτεινό σηματοδότη, όταν ένα πέμπτο όχημα προσέκρουσε στο τελευταίο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του.

Κολωνός Τροχαίο δυστύχημα

