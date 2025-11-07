MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου (ύψος κόμβου Θυρέας), όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 39χρονος συγκρούσθηκε μετωπικά με φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 50χρονος.

Ο 39χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ο 50χρονος υπέστη τραύματα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας.

Ορεστιάδα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 20 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου σε 83.000 δικαιούχους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Βουλή: Το απόγευμα η ονομαστική ψηφοφορία για την φορολογική μεταρρύθμιση

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Οι κατσαρίδες δηλητηριάζουν κρυφά τον αέρα των εσωτερικών χώρων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 41 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Αρχίζουν αύριο οι περιπολίες Αστυνομικών στους οικισμούς Ρομά – “Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας”

ΕΘΝΙΚΑ 15 ώρες πριν

Δένδιας: Εθνική αναγκαιότητα η οικοδόμηση ενός αυτάρκους αμυντικού οικοσυστήματος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Πατέρας στο Αιγάλεω τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 19χρονη κόρη του