Θανατηφόρο τροχαίο στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί, στην Εθνική οδό Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου (ύψος κόμβου Θυρέας), όταν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 39χρονος συγκρούσθηκε μετωπικά με φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 50χρονος.
Ο 39χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ο 50χρονος υπέστη τραύματα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής. Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ορεστιάδας.
