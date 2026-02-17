Θανατηφόρο τροχαίο με δίκυκλο στην Πάρο – Νεκρός 18χρονος, σοβαρά τραυματίας 31χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σε οδικό άξονα με κατεύθυνση προς την Πάρος, όταν δίκυκλο όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο δίκυκλο επέβαιναν δύο άτομα: ένας 18χρονος ελληνικής υπηκοότητας, αλβανικής καταγωγής, και ένας 31χρονος υπήκοος Πακιστάν, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Parianostypos.

Μετά το ατύχημα, οι δύο αναβάτες διακομίστηκαν με πλωτό μέσο στο νοσοκομείο της Σύρος. Ο 18χρονος υπέκυψε στα τραύματά του τα ξημερώματα, ενώ ο 31χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Κατά πληροφορίες, οι γονείς του άτυχου 18χρονου έχουν ήδη μεταβεί στο νησί της Σύρου.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.