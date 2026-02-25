Θαλάσσια ρύπανση στη μαρίνα Σάνη Χαλκιδικής – Συνελήφθη ο διευθυντής

Περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη μαρίνα Σάνη, στον δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λιμενική Αρχή Νέα Μουδανιά ενημερώθηκε από τον διευθυντή της Μαρίνα Σάνη για διαρροή καυσίμων εντός των εγκαταστάσεων. Η ρύπανση εκτιμάται ότι κάλυψε θαλάσσια επιφάνεια περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων και προκλήθηκε από διαρροή περίπου 150 λίτρων βενζίνης από σωλήνα ανεφοδιασμού σκαφών.

Με ευθύνη της μαρίνας, ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε πλωτό αντιρρυπαντικό φράγμα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ειδικές απορροφητικές πετσέτες για τον περιορισμό και την απορρόφηση του καυσίμου, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω επέκτασης της ρύπανσης.

Σύλληψη και προανάκριση

Για το περιστατικό, στελέχη του Β’ Λιμενικού Τμήματος Νέων Μουδανιών, που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή της μαρίνας.

Η σύλληψη έγινε για παράβαση του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 55/1998, που αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διαρροή, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της μαρίνας, που βρίσκεται στην περιοχή της Κασσάνδρα Χαλκιδικής.