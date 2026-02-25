MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θαλάσσια ρύπανση στη μαρίνα Σάνη Χαλκιδικής – Συνελήφθη ο διευθυντής

|
THESTIVAL TEAM

Περιστατικό θαλάσσιας ρύπανσης σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στη μαρίνα Σάνη, στον δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των λιμενικών Αρχών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λιμενική Αρχή Νέα Μουδανιά ενημερώθηκε από τον διευθυντή της Μαρίνα Σάνη για διαρροή καυσίμων εντός των εγκαταστάσεων. Η ρύπανση εκτιμάται ότι κάλυψε θαλάσσια επιφάνεια περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων και προκλήθηκε από διαρροή περίπου 150 λίτρων βενζίνης από σωλήνα ανεφοδιασμού σκαφών.

Με ευθύνη της μαρίνας, ενεργοποιήθηκε άμεσα το σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε πλωτό αντιρρυπαντικό φράγμα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν ειδικές απορροφητικές πετσέτες για τον περιορισμό και την απορρόφηση του καυσίμου, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω επέκτασης της ρύπανσης.

Σύλληψη και προανάκριση

Για το περιστατικό, στελέχη του Β’ Λιμενικού Τμήματος Νέων Μουδανιών, που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, προχώρησαν στη σύλληψη του διευθυντή της μαρίνας.

Η σύλληψη έγινε για παράβαση του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 55/1998, που αφορά την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η διαρροή, καθώς και το κατά πόσο τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις της μαρίνας, που βρίσκεται στην περιοχή της Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Μαρίνα Σάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ώρες πριν

Χατζηθεόκλητος: Το κάθε ευρώ του δημότη Θεσσαλονίκης το σεβόμαστε και το αξιοποιούμε

ΔΙΕΘΝΗ 21 λεπτά πριν

Μακρόν: Δήλωσε ότι οι πολιτικές δυνάμεις “που διατηρούν δεσμούς με ομάδες βίας” θα πρέπει “να ξεκαθαρίσουν τις θέσεις τους”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Καταδίωξη μάνατζερ: Αναβλήθηκε για τις 6 Μαρτίου η δίκη του 72χρονου που δεν σταμάτησε σε σήμα της τροχαίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κυψέλη: Η στιγμή που η μητέρα έρχεται αντιμέτωπη με τον 64χρονο μετά τις απόπειρες βιασμού στις κόρες της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Σε “Red Code” ο Έβρος από τις πλημμύρες: Μήνυμα 112 στα Λάβαρα για την υπερχείλιση του ποταμού

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Ο “Πιο Αδύναμος Κρίκος” επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση – Πότε κάνει πρεμιέρα το θρυλικό τηλεπαιχνίδι