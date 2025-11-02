MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τέσσερις συλλήψεις φυγόποινων στη Θεσσαλονίκη – Ανάμεσά τους άτομα καταδικασμένα για διακίνηση μεταναστών και ενδοοικογενειακή βία

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων και καταζητούμενων ατόμων, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προχώρησαν, το τελευταίο 24ωρο, στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Οι συλληφθέντες είχαν καταδικαστεί, κατά περίπτωση, σε ποινές κάθειρξης, φυλάκισης και χρηματικές ποινές για διάφορα αδικήματα.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

  • 51χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 8 ετών και χρηματική ποινή 800 ευρώ για παράνομη διακίνηση μεταναστών.
  • 52χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση με ποινή φυλάκισης 12 μηνών για ενδοοικογενειακή βία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι επιχειρήσεις εντοπισμού φυγόποινων ατόμων στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση ενάντια στην έκδοση του Προσωπικού Αριθμού σήμερα στον Λευκό Πύργο

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Εκατομμυριούχος: Η ερώτηση των 15.000 ευρώ που προκάλεσε αναστάτωση-Δεν την απάντησε ούτε το κοινό

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

Δώρα Παντέλη: Ήμουν συνειδητοποιημένη ότι δεν θα ορίσει τη ζωή μου το αν θα κάνω παιδί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε απανθρακωμένος στο διαμέρισμα που πήρε φωτιά στην Τούμπα

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Μαλδίβες: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Ηράκλειο: Οι πρώτες εικόνες από την πρωτοφανή συμπλοκή με πολλούς νεκρούς και τραυματίες στα Βορίζια