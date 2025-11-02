Τέσσερις συλλήψεις φυγόποινων στη Θεσσαλονίκη – Ανάμεσά τους άτομα καταδικασμένα για διακίνηση μεταναστών και ενδοοικογενειακή βία

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για τον εντοπισμό και τη σύλληψη φυγόποινων και καταζητούμενων ατόμων, αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης προχώρησαν, το τελευταίο 24ωρο, στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Οι συλληφθέντες είχαν καταδικαστεί, κατά περίπτωση, σε ποινές κάθειρξης, φυλάκισης και χρηματικές ποινές για διάφορα αδικήματα.

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

51χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνος , καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης , με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 8 ετών και χρηματική ποινή 800 ευρώ για παράνομη διακίνηση μεταναστών .

συνελήφθη από αστυνομικούς του , καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του , με την οποία είχε καταδικαστεί σε και για . 52χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του απόφαση με ποινή φυλάκισης 12 μηνών για ενδοοικογενειακή βία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι επιχειρήσεις εντοπισμού φυγόποινων ατόμων στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται με συστηματικούς και στοχευμένους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.