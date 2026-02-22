MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τέσσερις οι νεκροί από το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Στους 26 οι αγνοούμενοι

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, μία ημέρα μετά το ναυάγιο με μετανάστες.

Η σορός εντοπίστηκε οκτώ ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από παραπλέον πλοίο και μεταφέρεται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Για το ναυάγιο συνελήφθησαν δύο νεαροί που φέρονται να είναι οι διακινητές, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 19χρονο, αμφότεροι με καταγωγή από το Σουδάν, οι οποίοι κατηγορούνται, για την εμπλοκή τους στο ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/02), καθώς και για τη διακίνηση δεκάδων μεταναστών.

Από το ναυάγιο που σημειώθηκε νότια του Ηρακλείου, ανασύρθηκαν τρεις άνδρες νεκροί, ενώ διασώθηκαν 20 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στη μοιραία λέμβο -η οποία απέπλευσε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου από το Τομπρούκ της Λιβύης- επέβαιναν συνολικά περίπου 50 άτομα. Το σκάφος ανετράπη εξαιτίας των ισχυρών κυματισμών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Ναυάγιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 19 ώρες πριν

Εντυπωσιακή έρευνα: Οι εγκέφαλοι μητέρας-παιδιού συγχρονίζονται όταν παίζουν μαζί

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Ενοχλημένη η Καίτη Γαρμπή με τον Gio Kay: Μιλάει η Ελένη Δήμου και την αντιμετωπίζετε κάπως ειρωνικά, κάνουμε μια δουλειά

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Γουίτκοφ: Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει

ΕΘΝΙΚΑ 10 ώρες πριν

Αλλάζουν όλα στην στρατιωτική θητεία: Τι θα γίνει με τις ΕΣΣΟ, τα κέντρα εκπαίδευσης και τους μήνες υπηρεσίας

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Γαλλία: Διαδήλωση υποστήριξης στην Ουκρανία, ενώ συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Πτολεμαΐδα: Στο χειρουργείο ο 17χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από έκρηξη κροτίδας