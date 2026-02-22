Τέσσερις οι νεκροί από το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες – Στους 26 οι αγνοούμενοι

Σορός γυναίκας εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, μία ημέρα μετά το ναυάγιο με μετανάστες.

Η σορός εντοπίστηκε οκτώ ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από παραπλέον πλοίο και μεταφέρεται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Για το ναυάγιο συνελήφθησαν δύο νεαροί που φέρονται να είναι οι διακινητές, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Πρόκειται για έναν 25χρονο και έναν 19χρονο, αμφότεροι με καταγωγή από το Σουδάν, οι οποίοι κατηγορούνται, για την εμπλοκή τους στο ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (21/02), καθώς και για τη διακίνηση δεκάδων μεταναστών.

Από το ναυάγιο που σημειώθηκε νότια του Ηρακλείου, ανασύρθηκαν τρεις άνδρες νεκροί, ενώ διασώθηκαν 20 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων, στη μοιραία λέμβο -η οποία απέπλευσε το βράδυ της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου από το Τομπρούκ της Λιβύης- επέβαιναν συνολικά περίπου 50 άτομα. Το σκάφος ανετράπη εξαιτίας των ισχυρών κυματισμών που επικρατούσαν στην περιοχή.