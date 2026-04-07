Ταυτοποιήθηκε ο 49χρονος που βρέθηκε νεκρός δεμένος με tie wrap στην Παλλήνη – Βρέθηκε σημείωμα αυτοχειρίας

Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (07/04) στην περιοχή της Παλλήνη. Πρόκειται για 49χρονο Έλληνα από την ευρύτερη περιοχή, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες βρέθηκε και σημείωμα αυτοχειρίας, το οποίο απευθυνόταν στη γυναίκα και τον αδελφό του.

Η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στην άκρη του δρόμου, στην οδό Λεονταρίου, με δεματικά καλωδίων (tie wrap) γύρω από το λαιμό του, οι άκρες των οποίων ήταν δεμένες αντίθετα μεταξύ τους.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε κάποιες κακώσεις στη σορό, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, πριν η υπόθεση χαρακτηριστεί ως αυτοχειρία.

Παλλήνη

