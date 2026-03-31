MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σύρος: Σκηνές τρόμου στο νοσοκομείο – Άτομο με μαχαίρι καταδίωκε ασθενή

|
THESTIVAL TEAM

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (20/03) στο Νοσοκομείο Σύρου, όπως καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ, επισημαίνοντας για ακόμη μία φορά τα προβλήματα ασφάλειας που παρατηρούνται στις υγειονομικές δομές της χώρας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την καταγγελία του τοπικού σωματείου εργαζομένων, άνδρας που χρειαζόταν πρώτες βοήθειες, έφτασε στα επείγοντα του νοσοκομείου ενώ τον καταδίωκε άλλο άτομο οπλισμένο με μαχαίρι.

Η τραγωδία αποφεύχθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στην ψυχραιμία μίας νοσηλεύτριας, η οποία πρόλαβε να κλειδώσει την πόρτα, εμποδίζοντας την είσοδο του επιτιθέμενου στο κτήριο.

Με αφορμή το συμβάν, η Ομοσπονδία εξαπολύει δριμύ «κατηγορώ», επισημαίνοντας ότι το υπάρχον προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας (security) δεν έχει τις νομικές αρμοδιότητες να παρέμβει δραστικά, με αποτέλεσμα η αστυνομία να καταφτάνει συχνά κατόπιν εορτής.

Επίσης, παρά την αυστηροποίηση του νόμου, οι διοικήσεις των νοσοκομείων αποφεύγουν να καταθέτουν μηνύσεις αυτεπάγγελτα.

Αντίθετα, ωθούν τους εργαζόμενους να το πράξουν, εκθέτοντάς τους σε πιθανά αντίποινα και αφήνοντάς τους χωρίς νομική κάλυψη από τους συμβούλους του νοσοκομείου.

Τέλος, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων προειδοποιεί πως είναι θέμα τύχης που δεν έχουν υπάρξει ακόμα θύματα μεταξύ του προσωπικού, καθώς οι επιθέσεις με όπλα και αιχμηρά αντικείμενα τείνουν να γίνουν καθημερινότητα.

Η Ομοσπονδία καλεί το υπουργείο Υγείας να παρέμβει άμεσα, ζητώντας εντολή προς τις Διοικήσεις για υποβολή μηνύσεων εκ μέρους του νοσοκομείου και όχι των υπαλλήλων, ενίσχυση της φύλαξης με προσωπικό που θα έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες ασφαλείας αλλά και πλήρη νομική προστασία των εργαζομένων που πέφτουν θύματα βίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

ΕΚΑΒ Ελληνική Αστυνομία Σύρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

