Συνελήφθησαν βαρυποινίτες που είχαν δραπετεύσει από τις φυλακές Βόλου – Πώς τους εντόπισαν οι Αρχές

Οι δύο σκληροί κακοποιοί, αλβανικής καταγωγής, είχαν δραπετεύσει από τις αγροτικές φυλακές της Κασσαβέτειας του Βόλου, στις 2 Ιανουαρίου του 2025.

Ήταν μια υπόθεση που είχε φέρει στο φως της δημοσιότητας το ΕΡΤnews, και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τάξεις της αστυνομίας, για την φυλακή ανοιχτού τύπου, που είχαν μεταφερθεί να κρατούνταν οι δύο βαρυποινίτες.

Οι δύο δραπέτες, το 2015 συμμετείχαν σε συμμορία ληστών, που είχε δολοφονήσει έναν έμπορο ψιλικών στην Ελευσίνα, και μια ηλικιωμένη στον Ασπρόπυργο, με κίνητρο τη ληστεία.

Το βράδυ του Σαββάτου, με έναν συνεργό τους που είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Λάρισας, μπήκαν στο σπίτι επιχειρηματία στο Θέρμο. Ακινητοποίησαν τη γυναίκα του, και όταν ο 65χρονος επέστρεψε στην οικία του, τον ακινητοποίησαν στην είσοδο, τον χτύπησαν και του ζήτησαν τα χρήματα που έκρυβε στο σπίτι του.

Τη φασαρία άκουσαν γείτονες, ειδοποίησαν τον γιο του, ο οποίος πήγε στο σπίτι των γονιών του, κυνήγησε τους ληστές, και τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν την οικία.

Ο γιος τους ακολούθησε πεζός για λίγα μέτρα, αλλά σταμάτησε όταν άκουσε πυροβολισμούς από Καλάσνικοφ.

Οι τρεις κακοποιοί, επιβιβάστηκαν σε νοικιασμένο αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 35χρονη υπήκοος Αλβανίας, και χάθηκαν στο σκοτάδι.

Κλιμάκιο αστυνομικών, μετά από πληροφορίες εντόπισαν το σπίτι που είχε νοικιάσει με ψεύτικα στοιχεία η γυναίκα, στον οικισμό Μαραθιάς.

Χθες το απόγευμα οι αστυνομικοί είδαν πως έφυγε από το νοικιασμένο σπίτι το αυτοκίνητο των δραστών. Έστησαν μπλόκο στο κόμβο της Συκιάς, σταμάτησαν το όχημα, όπου στο πορτπαγκάζ βρήκαν τους δύο δραπέτες, και τους πέρασαν χειροπέδες, όπως και στην οδηγό.

Ακολούθησε έρευνα στη μονοκατοικία, όπου βρίσκονταν ο έγκλειστος των φυλακών Λάρισας. Όταν είδε τους αστυνομικούς προσπάθησε να διαφύγει, αλλά δεν τα κατάφερε.

Εντός της οικίας βρέθηκαν ένα καλάσνικοφ, δύο γεμιστήρες ενωμένοι με μονωτική ταινία, και 57 φυσίγγια.