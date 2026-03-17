Συνελήφθησαν δύο άτομα που εμπλέκονται σε υποθέσεις απατών σε Καβάλα, Κομοτηνή και Θεσσαλονίκη

Στη σύλληψη ενός άνδρα – μέλους εγκληματικής συμμορίας και μία γυναίκας, οι οποίοι εμπλέκονται κατά περίπτωση σε τρεις ξεχωριστές υποθέσεις απατών που έβαλαν χώρα στην Καβάλα, στην Κομοτηνή και στη Θεσσαλονίκη και σε βάρος τους σχηματίστηκαν σχετικές δικογραφίες, προχώρησαν χθες στην Ξάνθη και στην Κομοτηνή, αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του αστυνομικοί Τμήματος Κομοτηνής αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, στην πρώτη περίπτωση, το Σάββατο (14/3/2026) το μεσημέρι στην Καβάλα, άγνωστος δράστης προσποιούμενος τον ιατρό επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη και με το πρόσχημα ότι η κόρη της έχει τραυματισθεί και χρειάζεται άμεση χειρουργική επέμβαση, επιχείρησε να της αφαιρέσει χρηματικό ποσό, πλην όμως η ηλικιωμένη αντιλαμβανόμενη τη σε βάρος της απάτη τερμάτισε την κλήση. Στη συνέχεια άγνωστη δράστιδα προσποιούμενη την αστυνομικό επικοινώνησε τηλεφωνικά με την παθούσα και την προέτρεψε να συνεργαστεί για τη σύλληψη υποτιθέμενης δράστιδας η οποία εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης στην περιοχή, πείθοντας την τελικά να εναποθέσει σε προκαθορισμένο σημείο μία σακούλα με χρηματικό ποσό και κοσμήματα, τα οποία παρελήφθησαν από συνεργό της.

Τη Δευτέρα (16/3/26) άγνωστοι δράστες κάλεσαν εκ νέου την ηλικιωμένη και με την ίδια μεθοδολογία επιχείρησαν να της αφαιρέσουν τιμαλφή, πλην όμως αντιλαμβανόμενη την σε βάρος της απάτη ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να οργανωθεί συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καβάλας, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη στην Ξάνθη ο ημεδαπός δράστης – μέλος εγκληματικής συμμορίας, ο οποίος μετέβη σε προκαθορισμένο σημείο για την παραλαβή των τιμαλφών, όπου και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε κατά την αστυνομική έρευνα, ο συλληφθείς ήταν αυτός που παρέλαβε το Σάββατο (14/3/26) από το προκαθορισμένο σημείο στην Καβάλα τα κοσμήματα καθώς επίσης και τα χρήματα της ηλικιωμένης μέρος των οποίων κατείχε στην οικία του και αποδόθηκαν στην δικαιούχο τους.

Στη δεύτερη περίπτωση, τη Δευτέρα (16/3/26) το μεσημέρι στην Κομοτηνή, αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κομοτηνής σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής συνέλαβαν μία ημεδαπή για απόπειρα απάτης και για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα όπως προέκυψε η δράστιδα χρησιμοποιώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μετέβη την ίδια ημέρα σε οικία ηλικιωμένης στην Κομοτηνή, έπειτα από τηλεφωνική κλήση που είχε λάβει η ηλικιωμένη από άγνωστη γυναίκα, η οποία της ανέφερε ότι θα μετέβαινε στην οικία της μία γυναίκα στην οποία θα έπρεπε να δώσει χρήματα για τον καθαρισμό του σπιτιού, αφού προηγουμένως την είχε πείσει να συγκεντρώσει το σύνολο των χρημάτων τα οποία και κατέχει εντός της οικίας της και να τα τοποθετήσει σε συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να φωτογραφηθούν από «drone», με πρόσχημα ότι θα της επιστρέφονταν στη συνέχεια το διπλάσιο ποσό.

Έπειτα από άμεση ενημέρωση των αστυνομικών αρχών η δράστιδα συνελήφθη από τους ανωτέρω αστυνομικούς προτού ολοκληρώσει την πράξη της και στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και ένα κινητό τηλέφωνο. Επίσης κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων καθώς επίσης και μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που βρέθηκε στο εσωτερικό του οχήματος.

Επιπλέον όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και την προανάκριση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, η συλληφθείσα εμπλέκεται και σε υπόθεση απάτης που έλαβε χώρα την 4-3-2026 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου παριστάνοντας τη βοηθό λογιστή μετέβη σε οικία ημεδαπής και παρέλαβε τιμαλφή και κοσμήματα, έπειτα από τηλεφωνική κλήση που είχε λάβει η παθούσα από άγνωστους δράστες που προσποιούνταν τους λογιστές, με πρόσχημα την ασφάλιση της οικίας της και την εκτίμησητων χρυσαφικών της.

Με αφορμή τόσο τα παραπάνω περιστατικά όσο και με περιστατικά εξαπάτησης πολιτών που λαμβάνουν χώρα στην Περιφέρειά μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπου επιτήδειοι αποσπούν χρηματικά ποσά παριστάνοντας υπαλλήλους λογιστικών και ασφαλιστικών γραφείων, συμβολαιογράφους, υπαλλήλους δημόσιας υπηρεσίας ή άλλου φορέα με πρόσχημα την χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων, την επιστροφή χρημάτων, την φοροαπαλλαγή, την επείγουσα καταβολή οφειλών, την ασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων, την ολοκλήρωση κάποιας αγοροπωλησίας ή την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, κρίνεται σκόπιμο να δημοσιοποιηθούν οι παρακάτω χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή της εξαπάτησής τους:

• Να μην πείθεστε από άγνωστους οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα ή ως υπάλληλοι λογιστικών ή ασφαλιστικών γραφείων, με πρόσχημα την χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων, την επιστροφή χρημάτων, την φοροαπαλλαγή, την επείγουσα καταβολή οφειλών, την ασφάλιση πολύτιμων αντικειμένων, την ολοκλήρωση κάποιας αγοροπωλησίας ή την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

• Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την ταυτότητα του καλούντος όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς που δεν γνωρίζετε.

• Σε περίπτωση που ενημερωθείτε για ανάγκη συγγενικού ή γνωστού σας προσώπου, επικοινωνήστε τηλεφωνικά οι ίδιοι μαζί του, ώστε να επιβεβαιώσετε τα όσα επικαλούνται αυτοί που σας κάλεσαν.

• Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

• Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

• Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Γίνεται μνεία ότι, οι πολίτες μπορούν να αντλήσουν χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή της εξαπάτησής τους στον «Οδηγό του Πολίτη», που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (https://hellenicpolice.gr), καθώς επίσης και στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (https://cyberalert.gr).