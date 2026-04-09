Συνελήφθησαν 4 μέλη εγκληματικής ομάδας για τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Πιερία – Λεία άνω των 140.000 ευρώ

Συνελήφθησαν 4 άτομα, μέλη εγκληματικής ομάδας, που διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων σε Πιερία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη. Κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 133.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 9.500 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθησαν χθες (8 Απριλίου 2026) στην Κατερίνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, δύο γυναίκες, ένας άνδρας και ένας ανήλικος, μέλη εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων, με τη μέθοδο του «λογιστή».

Πως δρούσαν

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, συνεργός τους τηλεφωνούσε στα θύματα προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίζονταν ότι έπρεπε να φωτογραφηθούν από συνεργάτη του, τα κοσμήματα και τιμαλφή που υπάρχουν στο σπίτι, λόγω της επικείμενης υποβολής της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν χθες (8 Απριλίου 2026) στην Κατερίνη να εξαπατήσουν ημεδαπή γυναίκα, όπου η μία από τις δύο ημεδαπές γυναίκες επιχείρησε να αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα, η οποία και συνελήφθη. Τα υπόλοιπα 3 μέλη της εγκληματικής ομάδας την ανέμεναν σε όχημα, τα οποία και συνελήφθησαν και το όχημα κατασχέθηκε.

Επίσης προέκυψε ότι την ίδια μέρα προσπάθησαν να εξαπατήσουν στην Κατερίνη ακόμα έναν ημεδαπό άνδρα.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών, σε συνεργασία και με αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θέρμης και του Αστυνομικού Τμήματος Καλλικράτειας, διαπιστώθηκε ότι οι 2 ημεδαπές γυναίκες και ο ημεδαπός άνδρας, το χρονικό διάστημα από 31 Μαρτίου έως 6 Απριλίου 2026, δρώντας με την ίδια μεθοδολογία, διέπραξαν στο πλαίσιο της εγκληματικής ομάδας, 2 τηλεφωνικές απάτες σε Χαλκιδική, 1 στην Πιερία και 1 στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά κατάφεραν να αποσπάσουν χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 133.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 9.500 ευρώ.

Από την κατοχή τους, καθώς και από το όχημα που επέβαιναν, κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 125 ευρώ, περούκα, χειρουργικές μάσκες και φουλάρια.

Επίσης σε βάρος του ημεδαπού συλληφθέντα εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 7 ετών, για το αδίκημα της ληστείας.

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται τόσο για την ταυτοποίηση των συνεργών τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Χρήσιμες συμβουλές από την ΕΛ.ΑΣ

Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:

Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες.

Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα.

Μην παραδίδετε χρήματα ή τιμαλφή σε κανέναν που εμφανίζεται ως «συνεργάτης του λογιστή».

Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο.

Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή».

Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζεται:

Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.

Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr), στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές».