Συνελήφθη στο Ζεφύρι μέλος εγκληματικής οργάνωσης που παρίστανε τον λογιστή και εξαπατούσε ηλικιωμένους

Ένας 26χρονος, μέλος εγκληματικής οργάνωσης, συνελήφθη στο Ζεφύρι, για κλοπές και απάτες σε βάρος 9 ηλικιωμένων, τους οποίους εξαπατούσε προσποιούμενος τον λογιστή, τον υπάλληλο εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και φιλικό τους πρόσωπο, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας.

Ο 26χρονος, μαζί με ακόμη τρία μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, απέσπασαν μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή από τα θύματά τους σε Ζεφύρι, Ελληνικό, Γλυφάδα, Βούλα, Π. Φάληρο, Βάρκιζα, Πεντέλη και Νέα Φιλαδέλφεια, εξαπατώντας τα πως είναι υπάλληλοι σε εταιρία παροχής, ενέργειας, λογιστές, ή φίλοι συγγενών τους.

Με την πρόφαση της οφειλής, ή της υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στα σπίτια τους, οι ηλικιωμένοι πείθοντας και τους έδιναν τα χρήματα που τους ζητούσαν. Έπειτα από έρευνα της αστυνομίας, ο 26χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Οκτωβρίου στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Την ώρα της σύλληψης, ο 26χρονος οδηγούσε επιχειρησιακό αυτοκίνητο με παραποιημένα στοιχεία κυκλοφορίας, ενώ στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γυαλιά ηλίου τα οποία φορούσε κατά την τέλεση των απατών του.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της συμμορίας ανέρχεται σε περίπου 90.000 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η δράση τους

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι τουλάχιστον από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με διακριτούς – εναλλασσόμενους ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό την τέλεση των απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας κινούνταν με επιχειρησιακό αυτοκίνητο σε περιοχές της Αττικής και εντόπιζαν κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Στη συνέχεια προσποιούμενοι είτε φιλικά πρόσωπα συγγενικών τους προσώπων, είτε τους λογιστές, με το πρόσχημα οφειλής προς την εφορία ή επιστροφής φόρου, έπειθαν τα θύματά τους να επιβιβαστούν στο αυτοκίνητο μεταφέροντάς τα στα σπίτια τους, όπου, με τη μέθοδο της απασχόλησης, τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Ακόμα, καλούσαν τηλεφωνικώς τα θύματά τους χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, και προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ρεύματος στην οικία τους, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα, εντός λεκάνης, στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια μετέβαιναν με επιχειρησιακό όχημα στα σπίτια των θυμάτων τους και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά.

Μάλιστα, οι δράστες δεν αρκούνταν απλώς στο να κλέψουν χρήματα και ακριβά αντικείμενα, καθώς έπαιρναν τις τραπεζικές κάρτες των ηλικιωμένων και αφού τους έπειθαν να τους δώσουν PIN και κωδικούς, πήγαιναν και έπαιζαν τυχερά παιχνίδια για να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, ταυτοποίησαν και τα άλλα 3 μέλη της εγκληματικής ομάδας, τα οποία και αναζητούνταν, κατηγορούμενα για σύσταση και ένταξη σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 26χρονου κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλος αριθμός ρολογιών και κοσμημάτων, καθώς και τσαντάκι ώμου, που έφερε κατά τη διάπραξη των απατών.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.