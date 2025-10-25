Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 35χρονος που αναζητείτο για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης στην Τουρκία

Ένας 35χρονς Τούρκος συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων – Μενεμένης διότι σε βάρος του εκδόθηκε εντολή προσωρινής σύλληψης από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, μετά από αίτημα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Τουρκίας και δυνάμει εντάλματος σύλληψης από την ίδια Αρχή για τα αδικήματα της ληστείας, εξύβρισης, αντίστασης, και διεξαγωγής προπαγάνδας υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική Αρχή.