Συνελήφθη μετά από καταδίωξη 41χρονος για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 43χρονου στις Αχαρνές

Στην σύλληψη ενός 41χρονου που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 43χρονο το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) σε οικισμό Ρομά στις Αχαρνές προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, ο 41χρονος δράστης φέρεται να επιτέθηκε στο θύμα, προκαλώντας του τραύμα στην κοιλιακή χώρα με τη χρήση μαχαιριού. Ο 43χρονος διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται, όπως μεταδίδει το protothema.gr.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη το μεσημέρι του Σαββάτου μετά από πεζή καταδίωξη σε οικισμό της περιοχής ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γεραπετρίτης: Ανησυχούμε για την κατάσταση στον Λίβανο και στη Δυτική Όχθη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4 ώρες πριν

Πόροι 5,3 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Δώρα Παντέλη: Η ημερομηνία του γάμου της, ο καλλιτέχνης που τραγουδήσει στη δεξίωση και το όνομα που θα πάρει ο γιος της

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Μουντιάλ 2026: Η FIFA παρουσίασε το πρώτο τραγούδι για τη μεγάλη διοργάνωση του καλοκαιριού

ΔΙΕΘΝΗ 1 ώρα πριν

Το Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Χωρίς ρεύμα σήμερα περιοχή της Θεσσαλονίκης