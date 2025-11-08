Συνελήφθη λιμενικός στο Βόλο για ερωτικές πράξεις με ανηλίκους Ρομά έναντι χρημάτων

Στη σύλληψη ενός λιμενικού που φέρεται να είχε ερωτικές επαφές με ανήλικους έναντι αμοιβής προχώρησαν την Παρασκευή στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema,gr, στους «Αδιάφθορους» έφθασαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο εν λόγω λιμενικός εμφανιζόταν να προσεγγίζει ανήλικα παιδιά Ρομά και να τους δίνει χρήματα προκειμένου να υποκύψουν στις άρρωστες ορέξεις του.

Ακολούθησε έρευνα με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να εντοπιστεί σήμερα στον Βόλο και να συλληφθεί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους με αμοιβή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί εξέτασαν κάποια από τα ανήλικα θύματά του τα οποία και αποκάλυψαν την αποτρόπαια δράση του.