Συνελήφθη καθηγητής μουσικής για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης στα Χανιά

Στη σύλληψη ενός 37χρονου καθηγητή που παρέδιδε ιδιωτικά μαθήματα μουσικής προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στην Κρήτη, καθώς φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά ένα κορίτσι 14 ετών.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, το ίδιο το κορίτσι μαζί με τους γονείς του, προχώρησε στην καταγγελία σε βάρος του 37χρονου, με τις αστυνομικές αρχές των Χανίων να κινητοποιούνται τάχιστα, εντοπίζοντας και συλλαμβάνοντας τον άνδρα.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται να εφαρμοστεί διάταξη βάσει της οποίας γίνεται άρση απορρήτου και δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφικών του κατηγορουμένου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστεί κακοποίηση από το συγκεκριμένο άτομο.

O 37χρονος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή.

