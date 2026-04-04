Συνελήφθη ημίγυμνος άνδρας που απειλούσε περαστικούς με αντικείμενο στην Πάτρα

Αναστάτωση δημιουργήθηκε το πρωί του Σαββάτου (04/04) στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Πατρέως, στο κέντρο της Πάτρας, καθώς ένας ημίγυμνος άνδρας κυκλοφορούσε στον δρόμο απειλώντας περαστικούς με αντικείμενο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και λίγο αργότερα συνέλαβαν τον άνδρα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

