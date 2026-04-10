Συνελήφθη εγγονή γνωστού πολιτικού στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή ναρκωτικών

Εγγονή πασίγνωστου πολιτικού, γνωστή από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι μόδας μεγάλου καναλιού, έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η 26χρονη συνελήφθη κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί στο Σύνταγμα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Τότε είδαν το όχημα που επέβαινε η ξανθιά καλλονή -εγγονή του πολιτικού- επί της Βασ. Σοφίας και το σταμάτησαν για έρευνα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο 29χρονος φίλος της κατείχε ένα αναδιπλούμενο στιλέτο μήκους 20 εκατ. με μήκος λάμας 8,5 εκατ. καθώς και ένα αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 32 χιλιοστών, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του και 0,89 γραμ. κάνναβης.

Σχετικά με την εγγονή του γνωστού πολιτικού η οποία είναι και μοντέλο στο επάγγελμα, βρέθηκαν 11 γραμ. κάνναβης.

Αμέσως μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Συντάγματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ναρκωτικά και όπλα.