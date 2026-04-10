Συνελήφθη εγγονή γνωστού πολιτικού στο κέντρο της Αθήνας για κατοχή ναρκωτικών

Εγγονή πασίγνωστου πολιτικού, γνωστή από τη συμμετοχή της σε ριάλιτι μόδας μεγάλου καναλιού, έπεσε στα δίχτυα της ΕΛ.ΑΣ. για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η 26χρονη συνελήφθη κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούσαν αστυνομικοί στο Σύνταγμα τα ξημερώματα της Παρασκευής. Τότε είδαν το όχημα που επέβαινε η ξανθιά καλλονή -εγγονή του πολιτικού- επί της Βασ. Σοφίας και το σταμάτησαν για έρευνα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως ο 29χρονος φίλος της κατείχε ένα αναδιπλούμενο στιλέτο μήκους 20 εκατ. με μήκος λάμας 8,5 εκατ. καθώς και ένα αβολίδωτο φυσίγγιο διαμετρήματος 32 χιλιοστών, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή του και 0,89 γραμ. κάνναβης.

Σχετικά με την εγγονή του γνωστού πολιτικού η οποία είναι και μοντέλο στο επάγγελμα, βρέθηκαν 11 γραμ. κάνναβης.

Αμέσως μεταφέρθηκαν στο ΑΤ Συντάγματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ναρκωτικά και όπλα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

Fuel Pass 2026: Έσπασαν το φράγμα του 1 εκατομμυρίου οι αιτήσεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Δώρο Πάσχα: Τι να κάνετε αν δεν καταβλήθηκαν τα χρήματα μέχρι χθες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κόρινθος: 3 συλλήψεις σε επεισόδιο σε στάδιο – Ανήλικος πέταξε αυτοσχέδια κροτίδα σε αστυνομικούς

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Ο ΟΦΗ θέλει Έλληνα διαιτητή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΠΑΟΚ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 65χρονο για παραβίαση των μέτρων για την ευλογιά – Έβοσκε κατσίκια έξω από την κτηνοτροφική μονάδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Fuel Pass: Ανοίγει για όλους σήμερα η πλατφόρμα – Πώς θα κάνετε αίτηση