Συνελήφθη διακινητής μεταστών στο Κιλκίς – Μετέφερε πέντε αλλοδαπούς χωρίς νόμιμα έγγραφα

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 13 Φεβρουαρίου 2026, αστυνομικοί του Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, στην περιοχή της Παιονίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα στο οποίο είχε επιβιβάσει τέσσερις αλλοδαπούς άνδρες και μία αλλοδαπή γυναίκα, οι οποίοι στερούνταν νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, σκοπός της μεταφοράς τους ήταν η παράνομη προώθησή τους προς το εσωτερικό της Ελλάδας.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο οδηγός φέρεται να προέβαλε αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.