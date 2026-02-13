MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη διακινητής μεταστών στο Κιλκίς – Μετέφερε πέντε αλλοδαπούς χωρίς νόμιμα έγγραφα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 13 Φεβρουαρίου 2026, αστυνομικοί του Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, στην περιοχή της Παιονίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα στο οποίο είχε επιβιβάσει τέσσερις αλλοδαπούς άνδρες και μία αλλοδαπή γυναίκα, οι οποίοι στερούνταν νόμιμων εγγράφων παραμονής στη χώρα. Όπως διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο, σκοπός της μεταφοράς τους ήταν η παράνομη προώθησή τους προς το εσωτερικό της Ελλάδας.

Κατά τη στιγμή της σύλληψής του, ο οδηγός φέρεται να προέβαλε αντίσταση, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη.

Το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά κατασχέθηκε, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Κιλκίς

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Kακάο και μαύρη σοκολάτα: Μπορούν πράγματι να επιβραδύνουν τη γήρανση και να προστατεύσουν καρδιά και εγκέφαλο;

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός και έξι τραυματίες σε ρωσική επίθεση στην Οδησσό

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Μίλτος Καρατζάς: Είδατε ότι πέρσι, με μία τραγουδίστρια άγνωστη με καταπληκτική φωνή, τι πετύχαμε στην Eurovision

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ιταλία: Πέντε μέλη ακροδεξιάς οργάνωσης καταδικάστηκαν για επανασύσταση του φασιστικού κόμματος

ΧΑΛΑΡΑ 15 ώρες πριν

Μαμά προσπαθεί να κοιμίσει το μωρό κι η αντίδρασή του… κέρδισε 17 εκατ. views!

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Hellenic Train: Αναστέλλονται δρομολόγια στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Σέρρες – Για ποιο λόγο