Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών στη Ζάκυνθο

Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (1/12) η Αστυνομία στη Ζάκυνθο.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 38χρονου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

73,4 γραμμάρια κοκαΐνης,

161,75 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας,

ζυγαριά ακριβείας, 2 κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.