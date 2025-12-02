Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών στη Ζάκυνθο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (1/12) η Αστυνομία στη Ζάκυνθο.
Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 38χρονου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
- 73,4 γραμμάρια κοκαΐνης,
- 161,75 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
ζυγαριά ακριβείας,
- 2 κινητά τηλέφωνα και
το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
- Βέλγιο: Συνελήφθη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι στην έρευνα για απάτη
- Θεσσαλονίκη: Νοσηλευόμενος με πνευμονία βγήκε κρυφά από το νοσοκομείο για να κάνει διαρρήξεις και συνελήφθη!