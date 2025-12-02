MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών στη Ζάκυνθο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 38χρονου αλλοδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (1/12) η Αστυνομία στη Ζάκυνθο.

Ειδικότερα, μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 38χρονου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • 73,4 γραμμάρια κοκαΐνης,
  • 161,75 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
    ζυγαριά ακριβείας,
  • 2 κινητά τηλέφωνα και
    το χρηματικό ποσό των 60 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Ζάκυνθος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 38 λεπτά πριν

Τσιάρας: Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ σε καταβολές μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Θαλάσσια ρεύματα έφεραν στην ακτή του Ντουμπρόβνικ μεγάλη ποσότητα σκουπιδιών από την Αλβανία μετά από κακοκαιρία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Κιλκίς: Αγρότες απέκλεισαν με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 74 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Τα γυρίζει ο Πέτρος Παππάς για τον Άδωνι Γεωργιάδη – “Δεν επαίνεσα το έργο του, αλλά την εργατικότητά του”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1 ώρα πριν

Λούτσα: “Ασχολούμαι μόνο με τον άγγελό μου” λέει ο πατέρας του 24χρονου που σκοτώθηκε στο τροχαίο