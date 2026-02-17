Συνελήφθη 53χρονος στα Γρεβενά για κατοχή ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κάνναβη, MDMA και χάπια έκσταση

Στη σύλληψη ενός 53χρονου ημεδαπού προχώρησαν την Τρίτη αστυνομικοί στην πόλη των Γρεβενά, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών.

Κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων, διενεργήθηκαν έρευνες στην οικία του 53χρονου, καθώς και σε δεύτερη οικία όπου συνοικεί με τη σύντροφό του. Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,

2,234 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

0,09 γραμμάρια MDMA σε κρυσταλλική μορφή,

2 θραύσματα χαπιών έκσταση,

3 ναρκωτικά δισκία, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει,

5 σπόροι κάνναβης,

3 κλώνοι κάνναβης,

ζυγαριά ακριβείας,

υπολείμματα ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.