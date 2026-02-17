MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 53χρονος στα Γρεβενά για κατοχή ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν κάνναβη, MDMA και χάπια έκσταση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 53χρονου ημεδαπού προχώρησαν την Τρίτη αστυνομικοί στην πόλη των Γρεβενά, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης ναρκωτικών.

Κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων, διενεργήθηκαν έρευνες στην οικία του 53χρονου, καθώς και σε δεύτερη οικία όπου συνοικεί με τη σύντροφό του. Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

  • 9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης,
  • 2,234 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
  • 0,09 γραμμάρια MDMA σε κρυσταλλική μορφή,
  • 2 θραύσματα χαπιών έκσταση,
  • 3 ναρκωτικά δισκία, την κατοχή των οποίων δεν μπόρεσε να δικαιολογήσει,
  • 5 σπόροι κάνναβης,
  • 3 κλώνοι κάνναβης,
  • ζυγαριά ακριβείας,
  • υπολείμματα ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Γρεβενών.

Γρεβενά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Κρατούμενος στη ΓΑΔΑ ο Χρήστος Μαυρίκης – Αύριο η δίκη στο Αυτόφωρο

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Προφυλακιστέος ο 64χρονος που σκότωσε τον αδερφό του στην Κρήτη: Ζήτησε συγγνώμη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο μεταξύ ατόμων στο κέντρο μετά από τροχαίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Βιολάντα: Με χειροκροτήματα έφυγε από τον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – “Κράτα γερά” του φώναζαν – Δείτε βίντεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22 ώρες πριν

Πιερρακάκης: Είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλάξουμε τον διεθνή ρόλο του ευρώ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Παρασκευαΐδης για τα περί “συγκυβέρνησης με τη δικτατορία”: Απόλυτα κατανοητή για τον κοινό νου η έκφρασή μου