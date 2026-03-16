Συνελήφθη 50χρονος επιχειρηματίας για αρχαιοκαπηλία – Είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος πασίγνωστης ηθοποιού

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 50χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος κατηγορείται για παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων, έπειτα από έρευνα της Αστυνομίας στο σπίτι του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία του επιχειρηματία, μετά από καταγγελία για αρχαιοκαπηλία. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε αποθήκη του σπιτιού, επιμελώς κρυμμένους μέσα σε χαρτόκουτα, δέκα αμφορείς που χρονολογούνται από την Ελληνιστική έως και τη Νεότερη περίοδο.

Ο 50χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για υπεξαίρεση αλλά και παράνομη κατοχή αρχαιοτήτων, πράξεις που σε αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζονται ως κακουργήματα.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Ρήγος, ο επιχειρηματίας είναι πρώην σύντροφος πασίγνωστης ηθοποιού, ενώ πριν από λίγους μήνες είχε καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της, με ποινή δέκα μηνών φυλάκισης με αναστολή.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, τα αρχαία αντικείμενα τα είχε εντοπίσει κατά τη διάρκεια καταδύσεων στις Σποράδες και δεν γνώριζε την προέλευσή τους. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έγιναν αποδεκτοί από τις Αρχές. Ο επιχειρηματίας αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί σχετικά με την υπόθεση.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Δούκας: Καθαρό “όχι” στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Μέμος Μπεγνής για “Μη μου λες αντίο”: Θυμάμαι τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζούσαν στον μαχαλά της Κομοτηνής, ήταν σαν να έβλεπες την παλιά Ελλάδα του ’50 και του ’60

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Λαβρόφ: Έτοιμη η Ρωσία να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στη Μέση Ανατολή, δύσκολο να προβλέψουμε πώς θα τελειώσει ο πόλεμος

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Ισπανία: Η Μαδρίτη αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής της σε στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Χορμούζ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Γιανίκ Σίνερ και Αρίνα Σαμπαλένκα οι μεγάλοι νικητές στο Indian Wells – Έγραψε ιστορία ο Ιταλός τενίστας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Reuters: Μειώμενη πάνω από 50% η ημερήσια παραγωγή πετρελαίου από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα