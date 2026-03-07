Συνελήφθη 49χρονος στο Καματερό που είχε στο σπίτι του πιστόλι και αλεξίσφαιρο με διακριτικά της ΕΛΑΣ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν την Τετάρτη στο Καματερό έναν 49χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εκβίασης όπου ο 49χρονος με την απειλή όπλου, απαιτούσε από έναν άντρα να του καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να μη βλάψει τον ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι όπου εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:

-πυροβόλο όπλο (πιστόλι),

-380 φυσίγγια,

-αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,

-2 γεμιστήρες,

-4 ασύρματοι πομποδέκτες,

-επιτραπέζιος φορτιστής ασυρμάτων και

-ζώνη εξάρτησης.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενους έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.