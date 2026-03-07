MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 49χρονος στο Καματερό που είχε στο σπίτι του πιστόλι και αλεξίσφαιρο με διακριτικά της ΕΛΑΣ

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καματερού με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. συνέλαβαν την Τετάρτη στο Καματερό έναν 49χρονο, ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης εκβίασης όπου ο 49χρονος με την απειλή όπλου, απαιτούσε από έναν άντρα να του καταβάλλει το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ προκειμένου να μη βλάψει τον ίδιο ή μέλη της οικογένειάς του και κατόπιν αξιοποίησης πληροφορίας, αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα στο σπίτι όπου εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν:

-πυροβόλο όπλο (πιστόλι),
-380 φυσίγγια,
-αλεξίσφαιρο γιλέκο με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,
-2 γεμιστήρες,
-4 ασύρματοι πομποδέκτες,
-επιτραπέζιος φορτιστής ασυρμάτων και
-ζώνη εξάρτησης.

Όπως σημειώνεται από την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενους έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα.

Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Καματερό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Έτσι θα παραταχθεί ο Άρης απέναντι στον Ατρόμητο – Αναλυτικά η εντεκάδα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 7 ώρες πριν

Γιώργος Λάνθιμος: Κάθε σημαντικό πράγμα στη ζωή μου είναι μια φωτογραφία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Νέα πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από το Ντουμπάι προς την Αθήνα

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Κύπρος: Βρετανικά ελικόπτερα Wildcat και ιταλική φρεγάτα ενισχύουν την αντιαεροπορική ασπίδα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

ΓΑΔΑ: Είχε σφραγισμένες σε τάπερ τις χειροβομβίδες ο Σουδανός – Υποστηρίζει ότι τις βρήκε σε άλσος στην Ακρόπολη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε αιματηρή συμπλοκή στην Τούμπα – Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας