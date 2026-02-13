Συνελήφθη 49χρονος στη Λάρισα για κατοχή και διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

Στη σύλληψη ενός 49χρονου άνδρα στη Λάρισα προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση κατοχής και διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος (Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης) σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το κινητό τηλέφωνο του 49χρονου, μέσω του οποίου φέρεται να διακινούσε το παράνομο υλικό.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη από την αρμόδια Εισαγγελία και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή. Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου.