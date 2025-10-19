MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 48χρονος στο Περιστέρι αφού ανέβασε φωτογραφία στο Facebook που τον έδειχνε να ποζάρει με όπλο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ανάρτηση στο Facebook, να καμαρώνει με ένα πιστόλι στο χέρι «έκαψε» έναν 48χρονο από το Περιστέρι, ο οποίος έπεσε στα χέρια αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου, που αντέδρασαν άμεσα και τον συνέλαβαν στο σπίτι του.

Ειδικότερα, ο 48χρονος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ, σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφία όπου απεικονιζόταν να κρατάει πυροβόλο όπλο, ενώ πάνω σε τραπέζι είχε τοποθετήσει τέσσερα φυσίγγια.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το πιστόλι και γεμιστήρας με 4 φυσίγγια επιμελώς κρυμμένα στον καναπέ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Ελληνική Αστυνομία Όπλο Περιστέρι

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ισραήλ: Η σορός που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς ταυτοποιήθηκε ότι ανήκει στον αρχιλοχία Ταλ Χάιμι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μία σύλληψη και “καμπάνες” ύψους 5.000 ευρώ για παρεμπόριο σε λαϊκές αγορές

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Φυλάκιση ενός έτους σε 50χρονο στον Βόλο που απείλησε να κάψει την κόρη και την εγγονή του

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Η απλή κίνηση που ρίχνει την πίεση και το στρες με φυσικό τρόπο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Βρούτσης: Σύντομα έρχεται μια τεραστίων διαστάσεων υποδομή που θα αλλάξει τον χάρτη του υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Στη ΓΑΔΑ ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της συναδέλφου και πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό – Το βίντεο στο TikTok