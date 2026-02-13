Εφιάλτης στα Άνω Λιόσια: 44χρονος έδινε ναρκωτικά και κακοποιούσε σεξουαλικά παιδιά – Πατέρας θύματος τον βοηθούσε έναντι αμοιβής

Στη σύλληψη ενός 44χρονου προχώρησαν το πρωί της Τρίτης 11 Φεβρουαρίου 2026 αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής της ΕΛ.ΑΣ., καθώς κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο έναντι αμοιβής, μαστροπεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται και 35χρονος Έλληνας, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και είναι γονέας ανήλικου θύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να διατηρούσε στενή σχέση με τον 44χρονο και να τον διευκόλυνε ή να μεσολαβούσε για την τέλεση των πράξεων, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή.

Από τη συστηματική έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας προέκυψε ότι ο 44χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2025, προσέγγιζε ανηλίκους εκμεταλλευόμενος την οικονομική και κοινωνική τους ευαλωτότητα. Φέρεται να τους προσέφερε χρήματα ή είδη πρώτης ανάγκης, δημιουργώντας σχέση εξάρτησης και, σύμφωνα με τις Αρχές, συνθήκες εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, κατηγορείται ότι έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών και προμήθευε αντίστοιχες ουσίες σε άτομα που βρίσκονταν στην οικία του κατά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων, γεγονός που, σύμφωνα με την αστυνομία, αύξανε τον κίνδυνο για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα των ανηλίκων.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις σύριγγες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, καθώς και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας.

Ο 44χρονος οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.