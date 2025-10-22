Συνελήφθη 37χρονος στα Γιαννιτσά για κλοπή αυτοκινήτου και διάρρηξη Ιερού Ναού

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού 37χρονου προχώρησαν προχθές, Δευτέρα το μεσημέρι στα Γιαννιτσά, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς, τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, αφαίρεσε όχημα από περιοχή των Γιαννιτσών. Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε αργότερα εγκαταλελειμμένο στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και αποδόθηκε στην ιδιοκτήτριά του.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 17 Οκτωβρίου 2025, ο ίδιος είχε διαρρήξει θύρα Ιερού Ναού στα Γιαννιτσά, αφαιρώντας μικρό χρηματικό ποσό, ύψους 10 ευρώ, καθώς και μπρούντζινα αντικείμενα συνολικής αξίας περίπου 30 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πέλλας.