Συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – Είχε απαγόρευση εισόδου στη χώρα

Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, κατά την άφιξή του από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως διαπιστώθηκε από τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του εκκρεμούσε Εθνικό Διοικητικό Μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, καθώς ο 31χρονος είναι καταχωρημένος στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για την περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.