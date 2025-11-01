MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 31χρονος στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης – Είχε απαγόρευση εισόδου στη χώρα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός 31χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Παρασκευής αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, κατά την άφιξή του από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως διαπιστώθηκε από τον αστυνομικό έλεγχο, σε βάρος του εκκρεμούσε Εθνικό Διοικητικό Μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα, καθώς ο 31χρονος είναι καταχωρημένος στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες για την περαιτέρω διαχείριση της υπόθεσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Γιώργος Πατούλης: Θα βαφτίσουμε τον γιο μας, Νικόλαο, από τη νέα χρονιά

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΝΕΑ 20 ώρες πριν

ΤτΕ: Αυξήθηκε στο 4,51% το επιτόκιο νέων δανείων τον Σεπτέμβριο

ΖΩΔΙΑ 10 ώρες πριν

Τέσσερα ζώδια που είναι πιθανό να γίνουν εκατομμυριούχοι μέχρι το 2030

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

ΚΚΕ: Η ΕΕ του δήθεν “κράτους δικαίου” λακωνικά “κλείνει το μάτι” στην νέα επιχείρηση απαγόρευσης της κομμουνιστικής ιδεολογίας στην Τσεχία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Πέλλα: Χειροπέδες σε δύο άνδρες που έκρυβαν σε σπίτια και αποθήκες κάνναβη – Δείτε φωτο