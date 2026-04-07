Συνελήφθη 30χρονος στο κέντρο της Αθήνας που έκρυβε σε θερμός τα ναρκωτικά που διακινούσε

Στη σύλληψη ενός 30χρονου αλλοδαπού προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Απριλίου οι αστυνομικοί, στο κέντρο της Αθήνας για διακίνηση και πώληση ναρκωτικών.

Είχαν προηγηθεί πληροφορίες, για άτομο που διακινούσε ναρκωτικά έξω από κατάστημα τυχερών παιγνίων, χρησιμοποιώντας ένα μεταλλικό θερμομονωτικό δοχείο (θερμός) με αποσπώμενο τμήμα στο κάτω μέρος για την απόκρυψη τους. Κατά τον εντοπισμό του 30χρονου, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, όπου εντοπίστηκαν στο αποσπώμενο τμήμα του θερμός 20 νάιλον συσκευασίες με 27,5 γραμμάρια κάνναβης.

Στην συνέχεια σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 30χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 393 νάιλον συσκευασίες με 563 γραμμάρια κάνναβης, πλήθος υλικών επιμερισμού καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία σε βάρος του αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.