ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 28χρονος με πάνω από 18 κιλά κάνναβης στο Ελ. Βενιζέλος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου 2025, 28χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου.

Πιο αναλυτικά, ο 28χρονος, προερχόμενος από χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα στο χώρο αφίξεων αεροδρομίου, όπου κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, 36 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους 18 κιλών και 800 γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Επιπλέον, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Αεροδρόμιο "Ελ. Βενιζέλος" Κάνναβη Σύλληψη

