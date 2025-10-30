MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συνελήφθη 26χρονος που έτρεχε με 174χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού – Δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης

Φωτογραφία: Αρχείου Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε πίστα αγώνων μετέτρεψε την Περιφερειακή Υμηττού στο ύψος της Παλλήνης, ένας νεαρός οδηγός που πήγαινε με 174 χιλιόμετρα την ώρα, υπερδιπλάσια ταχύτητα από το όριο των 80 χιλιομέτρων.

Τον 26χρονο οδηγό, τσίμπησαν ραντάρ στην Περιφερειακή Υμηττού, να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, το βράδυ της Τετάρτης, 29.10.2025 στην περιοχή της Παλλήνης.

Δεν έφτανε μόνο αυτό, καθώς ο άνδρας οδηγούσε ενώ δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς αποτελούσε κίνδυνο για τους υπόλοιπους οδηγούς στον δρόμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 26χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε βραδινές ώρες χτες (29-10-2025) επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 174 χλμ/ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 26χρονος κινούνταν με 174 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 80 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Όπως προέκυψε, ο 26χρονος οδηγούσε στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης.

Στον οδηγό του εν λόγω οχήματος επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.»

Τροχαία

