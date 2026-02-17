Συνελήφθη 17χρονος για επίθεση σε μαθητές και καθηγήτρια στη Λευκάδα

Άγρια επίθεση δέχτηκαν μαθητές και καθηγήτρια στη Λευκάδα ενώ συνελήφθη ένας 17χρονος.

Στο περιθώριο αθλητικής συνάντησης μαθητών πειραματικού λυκείου της Λευκάδας με μαθητές ΓΕΛ της Κέρκυρας, τρία άτομα από το δεύτερο σχολείο δέχτηκαν επίθεση από ανήλικους έξω από το γυμναστήριο της πόλης μετά από λεκτική αντιπαράθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά μαθητές με εκδορές ενώ θύμα της βιαιοπραγίας έπεσε και η συνοδός καθηγήτριά τους στην προσπάθειά της να προστατεύσει τα παιδιά.

Στο σημείο επενέβη η ΕΛΑΣ και συνελήφθη ένας 17χρονος στο πλαίσιο του Αυτοφώρου. Για την υπόθεση συνελήφθη και ο πατέρας του, κατηγορούμενος για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία με βάση τον νόμο περί βίας σε σχολικές αθλητικές διοργανώσεις. Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.

Η εκπαιδευτικός μεταφέρθηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Λευκάδας για την παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησε λίγο αργότερα, ενώ η κερκυραϊκή αποστολή έχει ήδη πάρει τον δρόμο της επιστροφής.