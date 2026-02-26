MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στο νοσοκομείο Καρδίτσας: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο

THESTIVAL TEAM

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 26.02.2026 στην Καρδίτσα, μετά από μία μακάβρια ανακάλυψη. Μέσα σε κάδο στον προαύλιο χώρο νοσοκομείου, βρέθηκαν ανθρώπινα οστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του KarditsaLive.Net τα ανθρώπινα οστά προέρχονταν από νεκροταφείο και είχαν πεταχτεί σε κάδο που βρίσκεται κοντά στην περίφραξη του νοσοκομείου Καρδίτσας.

Τα οστά αποκαλύφθηκαν όταν απορριμματοφόρο πήγε να κάνει αποκομιδή και σκίστηκε η σακούλα αποκαλύπτοντας το μακάβριο εύρημα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν τίθεται θέμα εγκληματικής ενέργειας και πως υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι τα οστά ήταν θαμμένα κανονικά σε κοιμητήριο εδώ και πολλά χρόνια.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και αναμένεται και εισαγγελέας προκειμένου να αποφασιστούν οι ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

Καρδίτσα

