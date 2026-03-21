Συναγερμός στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε κουτί με πυρομαχικά στον βυθό

Αναστάτωση προκλήθηκε τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής, όταν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου στη θαλάσσια περιοχή του λιμανιού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα κουτί που βρέθηκε σε βάθος περίπου 13 μέτρων εντός του λιμένα Θεσσαλονίκης και το οποίο φέρεται να περιείχε πυρομαχικά, πιθανόν όλμους.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης, το οποίο ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή εξουδετέρωση των πυρομαχικών.

Οι αρχές χειρίζονται την υπόθεση με αυξημένη προσοχή, ενώ αναμένονται οι διαδικασίες απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης του επικίνδυνου υλικού.