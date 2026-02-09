MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στο Γύθειο: Αγνοείται 60χρονος ψαράς – Βρέθηκε η βάρκα του σε βραχώδες σημείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γυθείου.

Η βάρκα του βρέθηκε χωρίς επιβαίνοντα, προσαραγμένη σε βραχώδες σημείο κοντά στο Γύθειο.

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Το σκάφος βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή περίπου 2,5 ναυτικών μιλίων βορειοδυτικά του λιμένα Γυθείου.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές, με ανέμους βορειοδυτικούς εντάσεως 3 μποφόρ.

Γύθειο Λιμενικό Σώμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

