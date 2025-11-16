Συναγερμός στο Άγιο Όρος: Απαγόρευση απόπλου για το “Παναγία Εγγυήτρια” μετά από βλάβη στον καταπέλτη
THESTIVAL TEAM
Σήμερα το μεσημέρι, η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο του επιβατηγού–οχηματαγωγού «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ» Ν.Π. 11816 για πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον καταπέλτη του πλοίου κατά τον απόπλου από τον Αρσανά «ΓΙΟΒΑΝΙΤΣΑΣ».
Στο σημείο έφτασε άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού για να προσφέρει βοήθεια. Η βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα και το πλοίο κατευθύνθηκε προς την Ουρανούπολη, συνοδευόμενο από το περιπολικό σκάφος. Εκεί αποβίβασε με ασφάλεια 294 επιβάτες, 18 Ι.Χ. και 3 φορτηγά.
Ωστόσο, το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης απαγόρευσε τον επόμενο απόπλου του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ», μέχρι να επισκευαστεί πλήρως η βλάβη και να προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.
