MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στο Άγιο Όρος: Απαγόρευση απόπλου για το “Παναγία Εγγυήτρια” μετά από βλάβη στον καταπέλτη

|
THESTIVAL TEAM

Σήμερα το μεσημέρι, η Λιμενική Αρχή του Αγίου Όρους ενημερώθηκε από τον πλοίαρχο του επιβατηγού–οχηματαγωγού «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ» Ν.Π. 11816 για πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον καταπέλτη του πλοίου κατά τον απόπλου από τον Αρσανά «ΓΙΟΒΑΝΙΤΣΑΣ».

Στο σημείο έφτασε άμεσα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού για να προσφέρει βοήθεια. Η βλάβη αποκαταστάθηκε από το πλήρωμα και το πλοίο κατευθύνθηκε προς την Ουρανούπολη, συνοδευόμενο από το περιπολικό σκάφος. Εκεί αποβίβασε με ασφάλεια 294 επιβάτες, 18 Ι.Χ. και 3 φορτηγά.

Ωστόσο, το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης απαγόρευσε τον επόμενο απόπλου του «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ», μέχρι να επισκευαστεί πλήρως η βλάβη και να προσκομιστεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Λιμενικό Σώμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14 ώρες πριν

Τι αλλάζει από αρχές του 2026 για τις αγορές από Temu, Shein, e-shops στην ΕΕ – Η στάση της Ελλάδας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μητσοτάκης για Σταμάτη: Πολιτικός που τίμησε τη Βουλή, ευγενής και διακριτικός άνθρωπος

ΕΘΝΙΚΑ 9 ώρες πριν

Στις ΗΠΑ ο Δένδιας για επαφές με ερευνητικά κέντρα για drones, κυβερνοπόλεμο και πληροφοριακά συστήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην Αγίων Πάντων – Εικόνες και βίντεο από το σημείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 λεπτά πριν

ΚΚΕ για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Απάντηση στην πολεμική εμπλοκή θα δώσει ο λαός με τη μαζική του συμμετοχή στην αυριανή αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ

ΥΓΕΙΑ 16 ώρες πριν

Οι 10 καρκίνοι με τη χαμηλότερη επιβίωση: Γιατί παραμένουν τόσο δύσκολοι στη θεραπεία