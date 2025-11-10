MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Συναγερμός στις Αρχές για εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στον Άλιμο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συναγερμός έχει σημάνει στον Άλιμο από την εξαφάνιση του 14χρονου, Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ., από χώρο παιδικής προστασίας.

Το «Χαμόγελο του παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 10/11/2025 για το περιστατικό και να προχωρεί άμεσα στην δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του παιδιού» ο 14χρονος εξαφανίστηκε από τον χώρο στις 25/10/2025 στις 01:40 το πρωί στην περιοχή του Αλίμου. Ο Αρμανίκ (Βαγγέλης) Ντ. έχει ύψος 1,80 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισης είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Άλιμος Εξαφάνιση

