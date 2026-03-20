Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη για εξαφάνιση τριών ανηλίκων από δομή φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει στη Θεσσαλονίκη για την εξαφάνιση τριών ανήλικων από δομή ασυνόδευτων στο Ωραιόκαστρο, με τις αρχές και το Χαμόγελο του Παιδιού να αναζητούν άμεσα τα ίχνη τους.

Ειδικότερα, στις 18/03/2026, απογευματινές ώρες, εξαφανίστηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή του Ωραιοκάστρου της Θεσσαλονίκης, ο Abo (επ.) Erebi (ον.), ο Korayem (επ.) Ahmed (ον.) και ο Elkhouly (επ.) Said (ον.), 14 ετών, Αιγυπτιακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα, 20/03/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανηλίκων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή τους σε κίνδυνο.

Ο Abo (επ.) Erebi (ον.), έχει ύψος 1,65 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καφέ μαλλιά και καφέ μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρη μπλούζα.

Ο Korayem (επ.) Ahmed (ον.) έχει ύψος 1,70 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει καφέ μαλλιά και καφέ μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μπλε μπλούζα.

Ο Elkhouly (επ.) Said (ον.), έχει ύψος 1,70 μ., κανονικό βάρος, έχει καφέ μαλλιά και καφέ μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα και μαύρη μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple

Περισσότερες πληροφορίες:

Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» e-mail: 116000@hamogelo.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Φλωρίδης: Η συνταγματική αναθεώρηση μεγάλη ευκαιρία ανανέωσης και βαθύτερου εκδημοκρατισμού του πολιτικού συστήματος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 4 ώρες πριν

Αύξηση 11,7% στις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια το 2025

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση από ΚΚΕ και ΚΝΕ σε τρένο για τη μεταφορά εξοπλισμών του ΝΑΤΟ – “Έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο” – Δείτε φωτο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Τζιτζικώστας: Να σταματήσει κάθε ενέργεια για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8 ώρες πριν

Κυρανάκης: Αφαιρείται η “παρακώλυση συγκοινωνιών” από τους λόγους ανάκλησης άδειας κυκλοφορίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 56χρονο που έπιασε τιμόνι ενώ ήταν μεθυσμένος